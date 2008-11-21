Прокуратура Фрунзенского района намерена возбудить уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии

Накануне вечером в исправительном учреждении №1 города Минска один из осужденных взял в заложники медсестру, приставив ей нож к горлу. Преступник выдвинул требования: предоставить ему вертолет и крупную сумму денег. Чтобы они были выполнены незамедлительно, осужденный порезал ножом заложнице руки. Один из офицеров охраны вступил с ним в переговоры, предложив взять себя в качестве заложника вместо медсестры. Преступник согласился, но тем не менее нанес офицеру несколько ножевых ранений в область шеи и вел себя неадекватно. Было принято решение о проведении операции, в ходе которой преступник был ликвидирован. Пострадавшим необходимая помощь была оказана на месте.