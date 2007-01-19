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Прокуратура Беларуси подводит итоги года

19 января 2007 12:23
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Как уже сообщал генеральный прокурор страны Петр Миклашевич, "за общими положительными результатами работы в 2006-м прокуратура не скрывает определенные недоработки". 19 января на заседании будут подняты вопросы о том, что "не в полной мере некоторыми прокурорскими работниками соблюдается принцип неотвратимости наказания". Также в центре внимания вопрос о "причинах снижения раскрываемости преступлений и усиления прокурорского надзора за действиями правоохранительных органов".
# общество

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