Прокуратура Беларуси подводит итоги года

Как уже сообщал генеральный прокурор страны Петр Миклашевич, "за общими положительными результатами работы в 2006-м прокуратура не скрывает определенные недоработки". 19 января на заседании будут подняты вопросы о том, что "не в полной мере некоторыми прокурорскими работниками соблюдается принцип неотвратимости наказания". Также в центре внимания вопрос о "причинах снижения раскрываемости преступлений и усиления прокурорского надзора за действиями правоохранительных органов".