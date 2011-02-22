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Прокопович: Все показатели основных направлений денежно-кредитной политики в январе выполнены

22 февраля 2011 15:30
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Об этом сообщил сегодня Петр Прокопович. Главу Нацбанка с плановым докладом принял президент Александр Лукашенко.

Платежная система успешна и стабильна, а курс белорусского рубля устойчив. По прогнозам, его колебания не выйдут за пределы 8-процентного коридора. В целом, банковская система работает эффективно. И она, как заверил Петр Прокопович Главу государства, обеспечит потребности экономики страны.

Без сбоев выполняется и кредитование. По сравнению с прошлым годом, количество займов увеличилось более чем на 40% — для поддержки малого и среднего бизнеса, а также населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Впервые у нас рост госпрограмм составил 30%, а кредиты выросли на 44%. Это говорит о том, что банки основной упор делают на поддержку реального сектора экономики.
Также стабильна процентная политика, ставка рефинансирования в этом периоде не менялась, она ниже, чем в первом квартале прошлого года.

# Экономика # Экономика # Петр Прокопович

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