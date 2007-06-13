Прокатись и опохмелись

В Минске задержали водителей виноводочных такси. Пседвопродавцы в выпускные вечера втридорога сбывали горячительные напитки.

За каждую из них вместо положенных 5 тысяч рублей псевдопродавцы требовали до 20. С 9 на 10 июня - в разгар выпускного, спрос на спиртное был немалый: в магазинах после 18.00 горячительные напитки в том числе и пиво продавать запретили. На улицы города выехали так называемые бары на колесах. Так в три 3 ночи сотрудники милиции задержали двух таксистов. У них изъяли более 40 бутылок спиртосодержащей жидкости. Псевдопродавцы сбывали водку прямо из багажников машин. Однако штрафом водители виноводочных такси вряд ли отделаются. Правоохранители преследуют иную цель.

Теперь на таксометре высвечивается одна цифра - 4950. С июня в минских такси - это минимальная оплата проезда. Мера вынужденная. Раньше таксисты несли убытки от поездок на короткие расстояния. Теперь их заработок гарантирован минимальной ставкой.