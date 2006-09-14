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Производители спецодежды, объединяйтесь!

14 сентября 2006 14:08
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В Беларуси планируют создать Ассоциацию, которая будет заниматься выпуском рабочей формы, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение на рынке республики контрафактной продукции.
В планах - маркировка изделий голограммами. Это исключит незаконное использование товарных знаков предприятий, входящих в ассоциацию. Изготавливаемые кустарным способом подделки не обеспечивают должный уровень защиты работников от опасных и вредных производственных факторов. По статистике около 20% несчастных случаев на предприятиях происходит из-за низкого качества средств индивидуальной защиты.
# общество

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