Производители спецодежды, объединяйтесь!

В Беларуси планируют создать Ассоциацию, которая будет заниматься выпуском рабочей формы, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение на рынке республики контрафактной продукции.

В планах - маркировка изделий голограммами. Это исключит незаконное использование товарных знаков предприятий, входящих в ассоциацию. Изготавливаемые кустарным способом подделки не обеспечивают должный уровень защиты работников от опасных и вредных производственных факторов. По статистике около 20% несчастных случаев на предприятиях происходит из-за низкого качества средств индивидуальной защиты.