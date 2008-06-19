Производители клубники игнорируют государственные пункты приема

Они предпочитают заготовителям – рынок. Причина прежняя – цена не устраивает. На трассе в четыре раза больше заработать можно. Желающих купить королевскую ягоду предостаточно. За день у одного продавца с молотка уходит более 60 килограммов ягод. Те, кто ограничен в транспортных возможностях, продают клубнику прямо вдоль трассы.



На дороге возле клубничных деревень Гусак и Великая Рита все как по законам рынка. Борьба за каждого покупателя, реклама товара и гибкая цена. Вот только эпидемиологи не на шутку встревожены. Продукция стоит около дороги. Нарушены все допустимые законы санитарии. Ягода грязная, может вызвать инфекционные заболевания.



Привлечь этих людей к ответственности невозможно. Согласно закону о подоходном налоге физические лица освобождаются от подоходного налога при наличии справки от сельисполкома и при наличии хозяйства. Такие справки у них есть. Дневной заработок продавца клубники может составить до 400 тысяч рублей. Если собрать тонну-полторы – 4-6 миллионов.