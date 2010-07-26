Проходные баллы в белорусские вузы станут известны сегодня

Вопросы «когда?» и, главное, «куда?» подать документы заставляли приемные комиссии работать до поздней ночи.

Накануне вечером все они завершили свою работу. Теперь очередь за специалистами, которые подсчитают набранные баллы и решат главный вопрос в жизни каждого абитуриента.

Абитуриенты, которые имеют три сертификата централизованного тестирования, могут не стоять в очередях, а подать свои документы в приемные комиссии вплоть до 4 августа. Для тех, кто хочет учиться на бюджете заочно, последний срок подачи документов — 2 августа.

При поступлении обязательно будет учитываться средний балл документа об образовании.

Всего в белорусские вузы планируется принять около 103 тысяч абитуриентов, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.