Программу защиты белорусского Полесья от паводков рассматривают в Правительстве

Если в некоторых частях света население испытывает недостаток воды, то жители белорусского Полесья в дни весенних паводков не знают, куда деться от её обилия. Страдают не только дома, но и сельхозугодия.
Наводнения наносят значительный ущерб экономике Полесского региона. В связи с этим и была разработана госпрограмма по защите населенных пунктов от паводков. Цель программы — обеспечение защиты от стихийных бедствий не только населенных пунктов, но и инженерных коммуникаций, объектов производственной и социальной инфраструктуры.
Планируется также создание благоприятных условий для производства продукции растениеводства и животноводства на защищаемых сельскохозяйственных пахотных и луговых землях Полесского региона. Всего требуется защитить от наводнений и паводков 107 населенных пунктов, где проживает более сотни тысяч жителей, и находится 85 тыс. га плодородных земель.
Согласно проекту документа, который сегодня рассматривают в Правительстве, на Полесье запланировано строительство ряда объектов противопаводковой защиты. Которые реально помогут спастить от весенней воды и обойдутся примерно в 300 миллиардов рублей.