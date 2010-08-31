Программу защиты белорусского Полесья от паводков рассматривают в Правительстве

Документ рассчитан на ближайшие 5 лет. Проблема затоплений населенных пунктов, расположенных в поймах полесских рек, стоит очень остро. Ежегодно от весенних паводков страдают жители нескольких десятков деревень.

Если в некоторых частях света население испытывает недостаток воды, то жители белорусского Полесья в дни весенних паводков не знают, куда деться от её обилия. Страдают не только дома, но и сельхозугодия.

Наводнения наносят значительный ущерб экономике Полесского региона. В связи с этим и была разработана госпрограмма по защите населенных пунктов от паводков. Цель программы — обеспечение защиты от стихийных бедствий не только населенных пунктов, но и инженерных коммуникаций, объектов производственной и социальной инфраструктуры.

Планируется также создание благоприятных условий для производства продукции растениеводства и животноводства на защищаемых сельскохозяйственных пахотных и луговых землях Полесского региона. Всего требуется защитить от наводнений и паводков 107 населенных пунктов, где проживает более сотни тысяч жителей, и находится 85 тыс. га плодородных земель.

Согласно проекту документа, который сегодня рассматривают в Правительстве, на Полесье запланировано строительство ряда объектов противопаводковой защиты. Которые реально помогут спастить от весенней воды и обойдутся примерно в 300 миллиардов рублей.