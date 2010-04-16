Программу мероприятий для национальных меньшинств подписали Беларусь и Молдова

На встрече в Минске представители обеих стран обсудили ряд мероприятий — проведение конкурса о знании Молдовы белорусами и наоборот, издание сборника произведений белорусских авторов на молдавском языке.
По оценкам специалистов, сегодня в Молдове проживает порядка пяти тысяч этнических белорусов, практически столько же молдаван имеют постоянное место жительство в нашей стране.
Вера Петухова, заместитель генерального директора бюро межэтнических отношений при правительстве Республики Молдова:
Каждый год мы предусматриваем основную задачу в программе — поддержку культуры, традиций, обычаев и языков национальных меньшинств. Я думаю, что это самый главный компонент, но еще главнее то, что наши диаспоры чувствуют поддержку своих государств.
Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Республики Беларусь:
Наше соглашение работает активно, польза от этого, безусловно, есть: оно помогает нормально выстраивать отношения национально-культурных объединений белорусов в Молдове и молдаван в Беларуси.