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Программу мероприятий для национальных меньшинств подписали Беларусь и Молдова

16 апреля 2010 10:44
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Речь идет о поддержке культуры, родного языка и традиций людей, живущих за пределами своей родины.

На встрече в Минске представители обеих стран обсудили ряд мероприятий — проведение конкурса о знании Молдовы белорусами и наоборот, издание сборника произведений белорусских авторов на молдавском языке.

По оценкам специалистов, сегодня в Молдове проживает порядка пяти тысяч этнических белорусов, практически столько же молдаван имеют постоянное место жительство в нашей стране.

Вера Петухова, заместитель генерального директора бюро межэтнических отношений при правительстве Республики Молдова:
Каждый год мы предусматриваем основную задачу в программе — поддержку культуры, традиций, обычаев и языков национальных меньшинств. Я думаю, что это самый главный компонент, но еще главнее то, что наши диаспоры чувствуют поддержку своих государств.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Республики Беларусь:
Наше соглашение работает активно, польза от этого, безусловно, есть: оно помогает нормально выстраивать отношения национально-культурных объединений белорусов в Молдове и молдаван в Беларуси.

# общество # Культура

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