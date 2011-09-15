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Программе «Столичные подробности» исполнилось три года

15 сентября 2011 19:02
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Три года назад 15 сентября в эфир вышел первый выпуск программы «Столичные подробности». Теперь каждый будний день наши корреспонденты рассказывают о новостях нашего города.

За это время зрители увидели актуальные «Столичные подробности» почти 800 раз, а к формату ежедневных новостей добавилась аналитика жизни «Большого города» по субботам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Я как никто другой знаю, как тяжело достаются темы «Столичным подробностям». Конечно, налажена связь с нашими телезрителями, активно работает горячая линия. Но, тем не менее, большая часть материалов, которые выходят в этой программе, – это заслуга журналистов, которые там работают. И порой телезрители стесняются позвонить и сообщить какую-то, как им кажется, небольшую новость. Но у нас есть журналисты, которые сами позвонят и обязательно раскроют самые важные факты из жизни города.

# общество

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