Программа перехода учебных заведений на новые правила белорусской орфографии будет подготовлена к сентябрю

Редакция правил постепенно будет вводиться в учебный процесс, контрольные и экзаменационные билеты. Закон "О правилах белорусской орфографии и пунктуации" вступит в силу 1 сентября 2010. До этого времени проверять знания учащихся и студентов будут без учета изменений. Новшество не коснется также вступительной кампании следующего года. А вот выпускники 2011 тесты и другие формы контроля знаний сдадут по новым правилам.