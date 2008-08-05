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Программа перехода учебных заведений на новые правила белорусской орфографии будет подготовлена к сентябрю

05 августа 2008 18:13
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Редакция правил постепенно будет вводиться в учебный процесс, контрольные и экзаменационные билеты. Закон "О правилах белорусской орфографии и пунктуации" вступит в силу 1 сентября 2010. До этого времени проверять знания учащихся и студентов будут без учета изменений. Новшество не коснется также вступительной кампании следующего года. А вот выпускники 2011 тесты и другие формы контроля знаний сдадут по новым правилам.
# общество

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