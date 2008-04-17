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Программа "новой жизни" для особенных детей

17 апреля 2008 18:41
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В течение недели эксперты из Швейцарии будут обучать белорусских специалистов уникальной методике реабилитации детей с особенностями физического и умственного развития.

Занятия проходят в Речицкой спецшколе  - интернате, в  Журавичском детском доме и в Республиканском центре для детей  - инвалидов в Минске. Помощь в организации проекта оказывают волонтёры из Белорусского государственного университета физкультуры.

Ноу-хау программы "Плюспорт" - это так называемый "комплекс против комплексов". И, прежде всего, это значит, что с физиологическими проблемами здесь борются не в одиночку, а все вместе.  Главная цель Швейцарской методики - это подарить детям не только здоровье, но и новое сознание.

О том, что это не игра, а  вип-занятие, дети даже и не подозревают. В этом и смысл тренинга - перехитрить психику ребёнка. Дать понять, что их не лечат, а развивают. Команды швейцарца Штефана для маленьких спортсменов, как пароли. Жесты тренера делают их вдвое понятнее. Здесь у каждого есть цель - показать результат, и непременно лучший.   

Примерять  самые  разные образы этих детей учат уже сейчас. И не  для развлечения. По словам экспертов, это уникальный способ раскрыть у "особенного" ребёнка его задатки и  способности.

Два года назад Швейцарский мастер-класс стал революцией реабилитационных методик Беларуси. Теперь ноу-хау уже практически прижилось  в наших центрах и даже стало их визитной карточкой.

# общество

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