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Программа демографической безопасности приносит плоды

10 августа 2007 14:02
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В Беларуси укрепляются положительные тенденции роста рождаемости и снижения смертности населения. Разработаны меры по повышению уровня материальной поддержки семей при рождении детей. В перспективе увеличат размеры пособий на детей в возрасте до 3 лет. Такое предложение уже рассматривают в Палате представителей. Действует и новый механизм предоставления бесплатного питания детям - на него имеют право семьи со средним доходом, которые воспитывают детей в возрасте до 2 лет.
# общество

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