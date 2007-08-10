Программа демографической безопасности приносит плоды

В Беларуси укрепляются положительные тенденции роста рождаемости и снижения смертности населения. Разработаны меры по повышению уровня материальной поддержки семей при рождении детей. В перспективе увеличат размеры пособий на детей в возрасте до 3 лет. Такое предложение уже рассматривают в Палате представителей. Действует и новый механизм предоставления бесплатного питания детям - на него имеют право семьи со средним доходом, которые воспитывают детей в возрасте до 2 лет.