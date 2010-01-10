Прогнозы погоды в Союзном государстве станут точнее?

Белорусский и российский гидрометеоцентры намерены вместе изучать изменение климата на территории Союзного государства. Сотрудничество включит в себя обмен сведениями и опытом в использовании новейших технологий.

Кроме того Белгидрометеоцентр намерен полностью обновить оборудование, таким образом прогнозы погоды станут еще более точными.

Мария Герменчук, директор Департамента по гидрометеорологии Министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси:

Третий этап программы, который мы сейчас реализуем, посвящен изучению климатических изменений на территории Союзного государства. И результатом этих исследований стал доклад с оценками изменения климата на ближайшие 20 лет. Этот доклад был рассмотрен на Союзном Совмине, одобрен и рекомендован для направления в заинтересованные министерства и ведомства для изучения и использования при формировании стратегии развития той или иной отрасли.