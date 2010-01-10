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Прогнозы погоды в Союзном государстве станут точнее?

10 января 2010 15:02
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Белорусский и российский гидрометеоцентры намерены вместе изучать изменение климата на территории Союзного государства. Сотрудничество включит в себя обмен сведениями и опытом в использовании новейших технологий.

Кроме того Белгидрометеоцентр намерен полностью обновить оборудование, таким образом прогнозы погоды станут еще более точными.

Мария Герменчук, директор Департамента по гидрометеорологии Министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси:
Третий этап программы, который мы сейчас реализуем, посвящен изучению климатических изменений на территории Союзного государства. И результатом этих исследований стал доклад с оценками изменения климата на ближайшие 20 лет. Этот доклад был рассмотрен на Союзном Совмине, одобрен и рекомендован для направления в заинтересованные министерства и ведомства для изучения и использования при формировании стратегии развития той или иной отрасли.

# общество

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