Профсоюзы проверят соблюдение гигиены на белорусских предприятиях

Новости Беларуси. Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с нанимателями федерация проработает вопрос по корректировке режима работы организаций. Это позволит исключить массовые скопления людей.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Кроме того, проконтролируют специалисты состояние санитарно-бытовых помещений, вентиляций и рабочих мест. Здесь учтут качество их обработки.
В случае необходимости профсоюзы помогут закупить спецпрепараты.
Сейчас проводится мониторинг обеспеченности предприятий дезинфицирующими средствами.