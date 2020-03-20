Профсоюзы проверят соблюдение гигиены на белорусских предприятиях

Новости Беларуси. Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с нанимателями федерация проработает вопрос по корректировке режима работы организаций. Это позволит исключить массовые скопления людей. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»