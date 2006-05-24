Профсоюзы Минщины выбирали лучшую организацию общественного контроля охраны труда

Профсоюзы Минской области подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию общественного контроля охраны труда в 2005 году. Шесть лучших инспекторов по охране труда награждены дипломами и премиями. Это представители профсоюзных комитетов СПК "Жатерево" Столбцовского района Иосиф Павловец, УП "Жилтеплосервис" Пуховичского района Наталья Волкович, ОАО СП "ФреБор" ООО Борисова Раиса Харькова, ОАО "Борисовский ДОК" Геннадий Григорович, ГУ "Слуцкое РТМО" Анна Высоцкая и ОСП "Автобаза" Столбцовского райпо Людмила Безмен. В рамках смотра-конкурса также отмечены и лучшие общественные комиссии. Всего в Минской области общественный контроль за соблюдением норм охраны труда осуществляют более 7 тысяч инспекторов, профсоюзными организациями коллективов создано свыше 1800 общественных комиссий по охране труда. За 2005 год ими проведено более 14 тысяч проверок условий труда и безопасности труда на рабочих местах, выдано 1,5 тысячи представлений об устранении выявленных нарушений.