Профсоюзы Беларуси получили эксклюзивное право в любое время проводить проверки

Эти изменения были внесены в Закон «О профессиональных союзах».

В частности, профсоюзы смогут проверять соблюдение прав трудящихся и охрану труда даже на только что созданных предприятиях. Для всех остальных структур, ведущих контроль, существует запрет на проверки до двух лет. Усиливается также контрольная функция при выделении жилья очередникам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Козлов, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если, скажем, о первичной профсоюзной организации или от физического лица будет сигнал нарушения, например, вопросов охраны труда, то профсоюзная организация имеет право организовать и провести проверки в этом подразделении, чтобы разобраться по существу.