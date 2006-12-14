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Профилактику правонарушений в неблагополучных семьях будут проводить комплексно

14 декабря 2006 11:41
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В МВД Беларуси будет создано спецподразделение по профилактике правонарушений в неблагополучных семьях. Это обусловлено выполнением декрета Президента "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях". Напомним, документ предусматривает внесудебное отобрание детей у родителей, ведущих аморальный образ жизни. Новое подразделение, куда войдут также педагоги и психологи, займется профилактической работой с нерадивыми папами и мамами, не занимающимися воспитанием своих детей. Рассматривая проект закона "Об органах внутренних дел Республики Беларусь", 14 декабря парламентарии обсуждали также права и обязанности сотрудников органов внутренних дел, гарантии их правовой и социальной защиты.
# общество

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