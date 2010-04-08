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Профилактике преступности среди подростков в Минске поможет Интернет

08 апреля 2010 14:19
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В Минске назрела необходимость использования современных компьютерных технологий для общения с подростками и оказания им помощи в режиме он-лайн.

Об этом сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко сегодня на заседании горисполкома, на котором рассматривались меры по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних.

Целесообразно также создать городской интернет-форум для получения различного рода информации и общения психологов с родителями и их детьми, считает Елена Герасименко. Кроме того, в столице прорабатывается возможность открытия в текущем году интернет-сайта для оказания круглосуточной психолого-социальной помощи подросткам и их родителям.

Помещения для общения подростков — еще один аргумент в пользу организованного досуга. «Должно быть место — комнаты или центры, где ребята смогут общаться. Это мировая практика, которую нужно перенимать и Минску», — сказал Михаил Титенков и предложил создать такие центры при ЖЭСах, передает БЕЛТА.

# общество # Интернет

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