Профессор Института генетики и цитологии: Возможно, предки белорусов внесли вклад в становление великорусского народа

Первая часть масштабного исследования генома белорусов, ведущегося с 2005 года по государственной программе, сегодня завершена. Полученная информация уже стала достоянием науки, так как опубликована в научных изданиях и поступила в Центр по изучению европейцев, расположенный в эстонском Тарту. Там хранятся и используются в научной работе данные обо всех нациях, в том числе, с недавних пор, и о белорусах.

Математический анализ накопленной изменчивости отдельных участков ДНК свидетельствует, что предки белорусов, как и предки народов соседних стран, начали экспансию на европейской территории около 10 тысяч лет тому назад. Наши предки пришли на территорию Беларуси не в 6–7-м веках, как до сих пор утверждали авторы картины славянской колонизации, а значительно раньше, примерно 6–8 тысяч лет назад. По данным палеогеологии и археологии, заселение проходило с юго-западной части современной территории Беларуси, где раньше, чем в других частях, произошло освобождение от ледника и началось возделывание пшеницы и ржи – около 6–7 тысяч лет тому назад. Продвигались первые поселенцы вслед за отступающим на север ледником по пустующим землям. Конечно, эти люди не были белорусами и даже не были славянами или праславянами, а приходились общими предками всем ныне живущим здесь народам. Гораздо позже уже на этой земле они сформировали различные этносы, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

Олег Давыденко, заведующий лабораторией нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии НАН Беларуси член-корреспондент, доктор биологических наук: Составленные нами карты распределения частот так называемых гаплогрупп Y-хромосомы и митохондриальной ДНК (мтДНК) органично вписались в общую картину региона и состыковались с данными в соседних странах. Если бы наши предки пришли на эту землю позже, чем первые поселенцы, то на карте они выбивались бы из общего контекста, словно пазл, оказавшийся не на своем месте.

Белорусы очень близки по генотипу к русским и украинцам. Полученные к настоящему моменту данные не позволяют вывести происхождение белорусов непосредственно ни от других славянских народов, ни от балтов. Есть достаточно оснований сомневаться в правоте гипотезы о происхождении белорусов в результате славяно-балтского или славяно-угрофинского синтеза. По крайней мере, частота гаплогруппы N3, маркирующей современных финнов (58 %), литовцев (37 %) и латышей (32 %), у белорусов не столь велика (9,6 %), практически одинакова с украинцами (9,7 %) и даже ниже, чем у русских (14 %), сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

Олег Давыденко, заведующий лабораторией нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии НАН Беларуси член-корреспондент, доктор биологических наук:

Более того, возможно, предки белорусов внесли вклад в становление других славянских народов – великорусского, расселяясь в северо-восточном направлении, и балканских славян, расселяясь в юго-западном направлении, о чем свидетельствует не только генетическое сходство по мтДНК, но также исторические источники. Анализ генотипа выявил некоторые только нам присущие генетические особенности.

По словам ученого, толерантность – это социальное свойство, а не генетическое, и оно присуще всем народам, воспитанным на земледельческой культуре. А что касается генетических особенностей разных славянских народов, то они заметны лишь специалистам. Например, азиатской составляющей в геноме белорусов примерно 2 %. У русских и украинцев она чуть выше, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

На основе анализа данных истории, археологии и этнографии на территории Беларуси были выделены шесть регионов, которые охватывают места древних поселений кривичей, радимичей и дреговичей. Пробы ДНК были взяты у добровольцев, здоровых, совершеннолетних мужчин, неродственников, проживающих в конкретном регионе в течение не менее трех поколений по отцовской и материнской линии. В результате в генетический банк современных этнических белорусов вошло около 900 образцов ДНК. В ближайшем будущем мы планируем исследовать и других жителей республики.

В числе городов и поселков, где побывали наши экспедиции, Лужесно, Городок, Улла, Волковыск, Новогрудок, Ивье, Мозырь, Житковичи, Лельчицы, Кобрин, Лунинец, Береза, Климовичи, Кричев, Славгород, Чечерск, Мир, Слуцк и Червень. Замечу, что мы сознательно исключили некоторые приграничные регионы, где население связано с другим этносом родственными связями. Популяция современных белорусов представляет собой скорее единое целое, нежели совокупность субпопуляций. Различия между группами составляют менее 1 %, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».