Профессия спасателя все более популярна у белорусских школьников

В республике 335 профильных классов - в них учится почти шесть тысяч человек. А Белорусская молодежная организация спасателей-пожарных насчитывает более ста тысяч детей и подростков. Накануне Дня пожарной службы она подарила своим активистам красочный праздник в одном из столичных парков.

То, что МЧС - это действительно сила, уже давно убедились многие мальчишки и девчонки. В республике тысячи клубов и дружин юных спасателей. Особенно многочисленная - Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных - у нее свыше сотни тысяч активистов.

Конечно, такое основательное воспитание не могло оказаться безрезультатным. "Если говорить о статистике чрезвычайных ситуаций, которые происходят из-за детской шалости, то цифры у нас очень незначительные: ребята школьного возраста становятся жертвами чрезвычайных ситуаций крайне редко", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Энвер Бариев.

Те, кто не только мечтает о погонах МЧС, но и активно работает над собой, приехали на праздник со всей Беларуси. Участникам конкурсов и викторин, которые проводила газета "Юный спасатель", вручили призы. Наградили и тех, кому действительно удалось спасти человека.

:10-летний Володя Кмита из Белоозерска пришел на помощь тонущей 6-летней девочке: благо, сам плавает хорошо. Будет он служить в МЧС или заниматься чем-то другим, маленький смельчак пока не решил. А Ксюша Ситник, в чьем сценическом будущем сомневаться не приходится, недавно вступила в молодежную организацию спасателей-пожарных. И ей это нравится.

Этот праздник был приурочен ко Дню пожарной службы, который пройдет 25 июля.