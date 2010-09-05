Профессиональный праздник отмечают сегодня те, кто связал свою жизнь с нефтяной, газовой и топливной промышленностью

Благодаря им, в нашей республике осваиваются новые месторождения, реализуются программы реконструкции и модернизации предприятий, газификации народного хозяйства.

Из года в год отрасль расширяется и развивается. В этом году подписан контракт на поставку в нашу страну венесуэльской нефти. На переработку белорусским нефтяникам поступит 4 миллиона тонн «чёрного золота» из-за океана. Часть его уже доставлена к нам.

Кроме того, не прекращается модернизация белорусских участков нефтепровода и оборудования.

Сергей Сосновский, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Гомельтранснефть «Дружба»:

Одна из основных задач для повышения надежности наших объектов — это модернизация резервуарного парка на головной нефтеперекачивающей станции «Мозырь». Мы последовательно решаем эту важнейшуюгосударственную задачу. Те коллективы, которые задействованы в разведке, добыче, транспортировке и переработке нефти в у нас в республике, трудились успешно.