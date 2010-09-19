Профессиональный праздник отмечают работники лесной отрасли Беларуси

Впервые его отпраздновали в 1977 году с принятием «Лесного законодательства». За последние годы по рентабельности и модернизации отрасль вышла на лидирующие позиции в национальной экономике.

Возраст спелости – век. Пожалуй, только работники лесной отрасли понимают всю суть этой емкой фразы. В лучшем, по итогам первого полугодия, лесхозе Беларуси – Копыльском – работа кипит. Деревья, посаженные еще позапрошлым поколением нужно срубить, обработать и отправить за рубеж.

Белорусские сосна и ель – ходовой товар в Европе. Львиная доля нашего леса идет именно на экспорт. Прошлый, кризисный в Европе год, внес коррективы в планы по прибыли белорусских лесхозов. За кубометр балансовой древесины покупатели давали всего 20 евро, а рентабельность поставок пиломатериалов снизилась и вовсе до 5%. Сегодня кубометр торгуют за 60 евро, а выгода от продажи пиломатериалов выросла ровно в шесть раз.

Ценные ель, дуб, ясень, сосна, ольха и осина только набирают популярность за рубежом. Например один из лесхозов уже два месяца поставляет сосновые колья в Нидерланды. Обрезная доска идет на Прибалтику, а в скором времени попадет к покупателю в Иран, Азербайджан и Армению. Остальные породы идут преимущественно для отделочных работ в западноевропейские страны. С такими темпами поставок не забывают лесники и о том, чтобы их потомкам было что пилить и стругать.

Щепа – как альтернатива нефти и газу. Из простой программы в рамках ООН идея биотоплива получила в Беларуси государственную поддержку и добро на внедрение в жизнь. Только в ближайшие пять лет мини-ТЭЦ на биотопливе появится в каждом райцентре, а объем произведенной лесхозами щепы составит полтора миллиона кубометров. Таким образом, правительство планирует к 2015 году снизить энергоемкость ВВП на 50%.

Чем дальше в лес, тем больше не только дров, но и мыслей о том, что это наш его богатство и его нужно беречь.

Артем Кицененко, Сергей Манько, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.