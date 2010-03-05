Профессиональный праздник белорусской милиции

С Днем милиции офицеров и генералов, сотрудников органов внутренних дел, ветеранов поздравил Президент Александр Лукашенко.

В Минск на праздничные мероприятия прибыли делегации России, Молдовы, Украины, Литвы и Латвии. Правоохранители возложили венки к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Стратег и наставник, он более полувека на посту у закона. За это время Виктор Алексеевич отстрелялся на всех милицейских фронтах: от опера уголовного розыска, до министра. Но ни разу не воспользовался оружием. Хотя и получил не один десяток медалей. У него – два ордена Трудового Красного Знамени и иностранный – Германской Демократической Республики «За заслуги перед Отечеством». Сегодня, как и каждый год, Пискарев возлагает цветы у памятника погибшим коллегам.

Виктор Пискарев, генерал-лейтенант внутренней службы МВД Республики Беларусь:

– Я за годы службы не имел ни праздников, ни выходных. Я настолько привык за эти годы службы, что и по сей день, для меня праздник не связан с праздничным настроением.

Они поднимают ему настроение. Нагрудных знаков у Александра Александровича в коллекции более сотни. Эти награды он покупает, меняет и принимает в подарок. Среди редких экземпляров, есть и свои. К примеру, один из значков полтора года назад был первым, теперь он самый дорогой, поэтому Орловский носит его под сердцем.

Александр Орловский, коллекционер:

– Часть значков, на память, оставляют бывшие сотрудники – мои коллеги, которые ушли на пенсию. Часть значков я прошу у коллег других служб, которые выпускают к юбилеям образования этих служб. Некоторые экземпляры я покупаю у коллекционеров.

Он всегда в центре центральных событий Центрального РУВД.

Леонид Петренко, начальник оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности Центрального района Минска:

– Это центр столицы, столица – центр Беларуси, а Беларусь – центр Европы.

Леонид Геннадьевич знает, у этих новостей нет ни выходных, ни праздников. Дежурная часть – основной центр реагирования. Работает в режиме нон-стоп и каждая несчастная жизнь – под его личным контролем. Поэтому 20 лет он не покидает пост. Даже в этот день.

Сегодня у них праздник не только по календарю.

Леонид Петренко:

– Или криминальный авторитет, скажем так, дал нам слабинку, но вызовов сегодня немножко меньше, чем обычно. Как докладывал старший оперативный дежурный – пока две кражи.

На поиски украденного мобильного телефона они отправились тут же. Ведь на реагирование всего семь минут. Поймать вора к вечеру наврятли удастся, поэтому на праздничный концерт им уже не попасть. Но эта работа не делает скидок даже в законный праздник.

Екатерина Расолько, Андрей Дук и Сергей Капустин, телекомпания СТВ.