Профессиональный мастер-класс от международных экспертов ОБСЕ

В Минске проходит семинар по противодействию торговле людьми. Профессиональный опыт приехали перенять представители правоохранительных органов стран СНГ. Лекционный курс сменят практические занятия. На которых, к примеру, специалисты попробуют определить в Национальном аэропорту "Минск" признаки подделки паспортов. Кроме того, правоохранители познакомятся с техникой опроса жертв торговли людьми и изучат особенности возбуждения уголовных дел.