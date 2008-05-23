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Профессиональный мастер-класс от международных экспертов ОБСЕ

23 мая 2008 11:10
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В Минске проходит семинар по противодействию торговле людьми. Профессиональный опыт приехали перенять представители правоохранительных органов стран СНГ. Лекционный курс сменят практические занятия. На которых, к примеру, специалисты попробуют определить в Национальном аэропорту "Минск" признаки подделки паспортов. Кроме того, правоохранители познакомятся с техникой опроса жертв торговли людьми и изучат особенности возбуждения уголовных дел.
# общество

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