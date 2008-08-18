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Проездные билеты нового поколения – в минском метро

18 августа 2008 13:50
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Первые бесконтактные проездные появились в кассах столичной подземки. Работают они на основе чипа. Электронный "кондуктор" срабатывает с расстояния 2-3 сантиметров, так что им можно пользоваться, не вынимая из кошелька или сумки. Новые билеты более устойчивы к повреждениям, а подделать их вообще невозможно. Кроме того, в отличие от магнитной карточки, радиокарта срабатывает в четыре раза быстрее. А потому введение ноу-хау значительно увеличит пропускную способность турникетов.
# общество

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