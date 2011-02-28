Проезд в общественном транспорте для минских школьников может стать полностью бесплатным

Такое решение планируют принять на сессии Минского городского совета депутатов 16 марта. Сейчас юные минчане бесплатно ездят по маршруту: дом-школа и обратно.

Нововведение позволит добираться на общественном транспорте, включая метро, в любое место столицы. Необходимое условие-справка, с указанием места учебы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Саванович, председатель Минского городского совета депутатов:

Нам очень важно, чтобы дети во внеурочное время занимались где-то в кружках и секциях, а не всегда кружки и секции находятся рядом со школой. Поэтому было принято решение обеспечить бесплатный проезд школьникам в городе полностью.

