Проезд в общественном транспорте для минских школьников может стать полностью бесплатным

Нововведение позволит добираться на общественном транспорте, включая метро, в любое место столицы. Необходимое условие-справка, с указанием места учебы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Михаил Саванович, председатель Минского городского совета депутатов:
Нам очень важно, чтобы дети во внеурочное время занимались где-то в кружках и секциях, а не всегда кружки и секции находятся рядом со школой. Поэтому было принято решение обеспечить бесплатный проезд школьникам в городе полностью.