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Проезд в общественном транспорте для минских школьников может стать полностью бесплатным

28 февраля 2011 18:59
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Такое решение планируют принять на сессии Минского городского совета депутатов 16 марта. Сейчас юные минчане бесплатно ездят по маршруту: дом-школа и обратно.

Нововведение позволит добираться на общественном транспорте, включая метро, в любое место столицы. Необходимое условие-справка, с указанием места учебы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Саванович, председатель Минского городского совета депутатов:
Нам очень важно, чтобы дети во внеурочное время занимались где-то в кружках и секциях, а не всегда кружки и секции находятся рядом со школой. Поэтому было принято решение обеспечить бесплатный проезд школьникам в городе полностью.

# общество

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