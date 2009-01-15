Проезд в общественном наземном транспорте Беларуси вскоре можно будет оплачивать по карточкам

Систему безналичной оплаты разработали специалисты института организации и техники управления. Действует она по принципу терминала. Войдя в автобус или троллейбус нужно будет провести пластиковой карточкой по компостеру и получить билет. Такие же карточки действуют в метро. Электронные билеты, по мнению разработчиков значительно облегчат пользование общественным транспортом, позволят чётко отслеживать пассажиропоток на маршрутах.