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Проезд в общественном наземном транспорте Беларуси вскоре можно будет оплачивать по карточкам

15 января 2009 15:29
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Систему безналичной оплаты разработали специалисты института организации и техники управления. Действует она по принципу терминала. Войдя в автобус или троллейбус нужно будет провести пластиковой карточкой по компостеру и получить билет. Такие же карточки действуют в метро. Электронные билеты, по мнению разработчиков значительно облегчат пользование общественным транспортом, позволят чётко отслеживать пассажиропоток на маршрутах.
# общество

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