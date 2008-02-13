Проезд по трассе Брест-Минск с 2009 года будет платным для всех

В настоящее время за пользование трассой платят только иностранные водители и белорусские владельцы большегрузных транспортных средств. Подобная практика широко используется во многих европейских государствах, где стоимость проезда почти в десять раз выше принятой в нашей стране. Взимаемый с проезжающих тариф покрывает лишь 30 % расходов на ремонт и содержание трассы.



По предварительным оценкам, стоимость проезда для белорусских владельцев легковых автомобилей составит не более двух тысяч рублей, для иностранных водителей тариф будет несколько выше. Бесплатно пользоваться трассой смогут только машины "скорой помощи, МЧС и маршрутные автобусы.