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Проезд через таможенные пункты пропуска Литвы и Латвии может осложниться

30 декабря 2008 17:47
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Это связано с введением с 1 января в странах Евросоюза обязательного требования о предоставлении в таможенные органы информации в электронном виде о ввозимых товарах. Международный союз автомобильного транспорта в прошлом году разработал специальное программное обеспечение, которое позволяет любому перевозчику отправить эту информацию быстро. Однако буквально на днях стало известно, что эта процедура не будет применяться в Литве и Латвии с 1 января. Перевозчикам придется работать через таможенного брокера, а это увеличивает время нахождения в пункте пропуска.
# общество

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