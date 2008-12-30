Проезд через таможенные пункты пропуска Литвы и Латвии может осложниться

Это связано с введением с 1 января в странах Евросоюза обязательного требования о предоставлении в таможенные органы информации в электронном виде о ввозимых товарах. Международный союз автомобильного транспорта в прошлом году разработал специальное программное обеспечение, которое позволяет любому перевозчику отправить эту информацию быстро. Однако буквально на днях стало известно, что эта процедура не будет применяться в Литве и Латвии с 1 января. Перевозчикам придется работать через таможенного брокера, а это увеличивает время нахождения в пункте пропуска.