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Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов

01 мая 2024 14:37
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Каблуки и набойки. В Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности обучают уникальным профессиям, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Чтобы стать модельером или конструктором обуви, нужно иметь сильные руки и творческую жилку. Как же создается идеальная пара туфель?

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов-1

Екатерина Тказютина, мастер производственного обучения ГУО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»:
Специалисты данной специальности востребованы. И будут всегда востребованы – в обуви как ходили, так и будут ходить. Если говорить о среднем специальном образовании, это со второго курса. Они к нам приходят на практику, мы их обучаем азам. На третьем курсе они уже идут на предприятие. Там свои навыки, полученные в колледже, усовершенствуют.

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов-4

Вероника Волынец, учащаяся 2-го курса ГУО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»:
Мы учимся проектировать и конструировать обувь, кожгалантерейные изделия – это уже так, скорее, во время отработки после обучения мы будем изучать. А основной упор идет на конструирование обуви. Нужно обладать такими навыками, как рисование, хотя бы базовое, чтобы иметь представление, как нарисовать эскизы обуви, и, в принципе, аккуратность в чертежах тоже полезный навык.

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов-7

Обувь будет актуальна во все времена! Главное – успевать за модой и трендами, но у ребят с этим нет вопросов. Кстати, стены здания украшены эскизами и различными туфлями. Творчество не имеет границ!

Какие еще навыки необходимы в работе будущих модельеров, смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # общество

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