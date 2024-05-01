Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов

Каблуки и набойки. В Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности обучают уникальным профессиям, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Чтобы стать модельером или конструктором обуви, нужно иметь сильные руки и творческую жилку. Как же создается идеальная пара туфель?

Екатерина Тказютина, мастер производственного обучения ГУО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»:

Специалисты данной специальности востребованы. И будут всегда востребованы – в обуви как ходили, так и будут ходить. Если говорить о среднем специальном образовании, это со второго курса. Они к нам приходят на практику, мы их обучаем азам. На третьем курсе они уже идут на предприятие. Там свои навыки, полученные в колледже, усовершенствуют.

Вероника Волынец, учащаяся 2-го курса ГУО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»:

Мы учимся проектировать и конструировать обувь, кожгалантерейные изделия – это уже так, скорее, во время отработки после обучения мы будем изучать. А основной упор идет на конструирование обуви. Нужно обладать такими навыками, как рисование, хотя бы базовое, чтобы иметь представление, как нарисовать эскизы обуви, и, в принципе, аккуратность в чертежах тоже полезный навык.