Проектирование новой трамвайной линии в микрорайон Серебрянка приостановлено

Городские власти и специалисты столичного предприятия "Минсктранс" поставили под сомнение целесообразность этого проекта, поскольку трамвай в эту часть столицы уже ходит и этого вполне достаточно.Напомним, что идея построить альтернативный трамвайный путь в этот район появилась два года назад. По проекту ее трасса проходит от улицы Октябрьской, далее под новым путепроводом по улице Тростенецкой, выходит к Восточному вокзалу и затем через весь микрорайон Серебрянка по проспекту Рокоссовского до улицы Малинина, где поворачивает направо и соединяется с диспетчерской станцией автобусов и троллейбусов "Серебрянка". В "Минсктрансе" отметили, что если все же альтернативной рельсовой дороге суждено будет появиться не только на бумаге, то строить ее будут обязательно по новой бесшумной технологии.