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Проект "Живая весна" стартует в Беларуси

11 марта 2008 11:39
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Все желающие смогут поучаствовать в сборе данных о мигрирующих птицах, которые возвращаются в Европу с зимовки. В центре внимания будут четыре вида птиц: белый аист, черный стриж, ласточки и деревенские кукушки. К слову, подобная акция проводится в Беларуси в третий раз. В прошлом году ее участники провели более тысячи наблюдений. Среди четырех видов пернатых чаще всего встречались белый аист и деревенская ласточка. По активности участия в проекте Беларусь заняла 11 место среди 37 стран.
# общество

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