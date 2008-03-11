Проект "Живая весна" стартует в Беларуси

Все желающие смогут поучаствовать в сборе данных о мигрирующих птицах, которые возвращаются в Европу с зимовки. В центре внимания будут четыре вида птиц: белый аист, черный стриж, ласточки и деревенские кукушки. К слову, подобная акция проводится в Беларуси в третий раз. В прошлом году ее участники провели более тысячи наблюдений. Среди четырех видов пернатых чаще всего встречались белый аист и деревенская ласточка. По активности участия в проекте Беларусь заняла 11 место среди 37 стран.