Проект закона «Об обращении с животными»: какие правила придется соблюдать владельцам животных

Новости Беларуси. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект закона «Об обращении с животными». Споры и аргументы, которые актуальны до 20 апреля, касаются не только уже нашумевшего запрета на собачий лай с 11 вечера до 7 утра, но и многих других положений. К примеру, о запрете привязывать четвероногого друга возле магазина или выгуливать, не вооружившись пакетом и совком. О самых важных правилах, которые придется соблюдать владельцам животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Лебедева, волонтер:

Глаз висел, левая половина мордочки была снесена, черепно-мозговая травма. Кошка очень сильно кричала.

Закричать, точнее, заплакать хотелось и Елене, когда она увидела, что с Яшмой сделал человек. Возможно, сбила машина, но покалеченному животному водитель в любом случае не помог. Несколько операций, долгое лечение… Глаз так и не удалось спасти.

А вот несчастный кот Грегор после встречи с истязателем не сможет нормально ходить уже никогда.

Елена Лебедева, волонтер:

Котик был с перебитой спиной, скорее всего, его били. Людей жестоко полно, начинают с животных, потом переходят на людей – бьют детей и женщин – самых слабых.

Помимо жестокости в отношении братьев наших меньших в проект закона «Об обращении с животными» включили, к примеру, и пункт о выгуле собак в общественном месте исключительно в наморднике, кроме щенков и представителей мелких пород. По мнению кинолога Егора Иванова, конкретика здесь не помешала бы вовсе.

Егор Иванов, кинолог:

Когда работаю с собакой – снимаю намордник, иначе ей воздуха не хватает. Конечно, во дворах или возле детских площадок нужно надевать, потому что это даже не от собаки, а от людей больше зависит.

Если документ будет принят, собаку уже нельзя будет оставить на привязи возле магазина и выгуливать возле школ, поликлиник и на детских площадках. Чему мама вооруженного лопаткой Стаса только рада. Ольга уже прекрасно знает, насколько «ароматной» может оказаться находка опытного копателя.

Обязать выгуливающих брать на прогулку не только собаку, но и пакетик с совком также предполагает проект закона. И многие хозяева с этим согласны, но вот сами выполняют не всегда. Говорят: размер, причем не питомца, имеет значение.

Елена Грыбинык, житель Минска:

У нас собака маленькая, в травке сходит и не видно. Но нужно носить совочек.

Изменений законопроект «Об обращении с животными» предполагает еще достаточно, чтобы их обсуждать. К сожалению, самых заинтересованных спросить не получится, а вот человека-хозяина – запросто. Но ответ будет и за себя, и за друга, как за себя – только если того друга любить. По-настоящему. И иногда – забыв обо всем на свете.