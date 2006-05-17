Проект Закона о высшем образовании нуждается в доработке

17 мая депутаты нижней палаты парламента во втором чтении обсудят проект Закона об общем среднем образовании. Закон о высшем образовании прошел лишь первое чтение. В настоящее время проходит обсуждение этих законопроектов в среде заинтересованных лиц, и в первую очередь в вузах и общественных объединениях.

Очередное выездное заседание Клуба деловых женщин было просвещено теме: <Высшее образование - путь к успеху женщины>. Заседание проходило в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, вузе, без которого сегодня уже нельзя представить систему высшего образования страны. За 15 лет здесь получили образование 45 тысяч руководителей и специалистов - управленцев.

Проректор академии Валентина Матюшевская не без гордости констатировала, что в последние три года значительно увеличилось количество заявок на выпускников этого вуза.

Первое рабочее место, распределение, ступени образования - эти позиции нового закона вызвали на заседании дискуссию. Представительницы клуба - бизнес-леди, парламентарии, директора предприятий и ректоры институтов. Зная проблемы с трудоустройством, они поддерживают госраспределение, а некоторые даже за то, чтобы увеличить сроки обязательной отработки.

Возможно, это обсуждение повлияет на отдельные положения обсуждаемых законопроектов.