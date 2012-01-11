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Проект закона «О семеноводстве» разрабатывают в Беларуси

11 января 2012 06:46
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Документ, который рассмотрели накануне в правительстве, направлен на совершенствование госрегулирования в области семеноводства и создание условий для производства, реализации и использования высококачественных семян.

Законопроект устраняет избыточность административных барьеров в этой сфере, а также разграничивает полномочия госорганов, которые регулируют эту отрасль. Так, Минсельхозпрод будет отвечать за семеноводство сельхозкультур, а Минлесхоз – лесных растений. Кроме того, заниматься производством семян смогут все юридические и физические лица. Вместе с тем, ужесточаются требования к качеству семян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белоруссия

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