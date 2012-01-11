Проект закона «О семеноводстве» разрабатывают в Беларуси

Документ, который рассмотрели накануне в правительстве, направлен на совершенствование госрегулирования в области семеноводства и создание условий для производства, реализации и использования высококачественных семян.

Законопроект устраняет избыточность административных барьеров в этой сфере, а также разграничивает полномочия госорганов, которые регулируют эту отрасль. Так, Минсельхозпрод будет отвечать за семеноводство сельхозкультур, а Минлесхоз – лесных растений. Кроме того, заниматься производством семян смогут все юридические и физические лица. Вместе с тем, ужесточаются требования к качеству семян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.