Проект закона Беларуси о среднем образовании требует доработки

Сенаторы отклонили и отправили на доработку в нижнюю палату парламента проект закона <Об общем среднем образовании>.

Причиной этому стал ряд замечаний по проекту: члены Совета Республики отметили, что страна должна получить безупречный документ, регулирующий эту сферу. Проект закона отправлен на доработку в Палату представителей.

Казалось бы, все четко прописано: две ступени образования - 10 и 12 лет, общие требования к приему, переводу и отчислению... Прописана в законопроекте и наполняемость классов. <В классах лицеев и гимназий - 20 - 25 человек, летние каникулы - не менее 12 недель, межчетвертные - 30 дней>, - доложил член Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Новиков.

Однако, не все, как оказалось, так гладко. У комиссии - целый ряд замечаний. Например, какой статус будет иметь педагогический совет. Что это, совещательный или же руководящий орган? Мнения сенаторов по этому вопросу разделились...

В тот же день сенаторы ратифицировали договор с Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения. Он позволит предоставить гражданам Беларуси и России равные права в выплатах пенсий и пособий.

Новый законодательный акт получили юридические лица и предприниматели. Срок государственной регистрации этих субъектов был сокращен до 20 дней. Кроме того, в работе регистрирующих органов был введен принцип <одного окна>. Этот законодательный акт даст бизнесу дополнительные преимущества, прежде всего сократит и снизит затраты на его организацию. Кроме того, здесь четко прописано, за что должен заплатить будущий бизнесмен в процессе регистрации. Взимание иных платежей, кроме как регистрационного сбора и госпошлины за выдачу удостоверения, не допускается.