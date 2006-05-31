Прямой эфир

Проект закона Беларуси о среднем образовании требует доработки

31 мая 2006 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сенаторы отклонили и отправили на доработку в нижнюю палату парламента проект закона <Об общем среднем образовании>.

Причиной этому стал ряд замечаний по проекту: члены Совета Республики отметили, что страна должна получить безупречный документ, регулирующий эту сферу. Проект закона отправлен   на доработку в Палату представителей.

Казалось бы, все четко прописано: две ступени образования -  10 и 12 лет,   общие требования  к приему, переводу и отчислению... Прописана в законопроекте и наполняемость классов. <В классах лицеев и гимназий - 20 - 25 человек, летние каникулы - не менее 12 недель, межчетвертные - 30 дней>, - доложил  член Совета Республики  Национального собрания Беларуси   Анатолий Новиков.

Однако,  не все, как оказалось, так гладко. У комиссии  -  целый ряд замечаний. Например,  какой статус будет иметь  педагогический  совет. Что это, совещательный или же руководящий орган? Мнения сенаторов по этому вопросу разделились...

В тот же день  сенаторы ратифицировали  договор с Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения. Он позволит предоставить гражданам Беларуси и России равные права  в выплатах пенсий и  пособий.

Новый законодательный акт получили  юридические лица и предприниматели. Срок государственной регистрации этих субъектов был сокращен до 20 дней. Кроме того, в работе регистрирующих органов был введен принцип <одного окна>. Этот законодательный акт даст  бизнесу  дополнительные преимущества, прежде всего  сократит и снизит затраты  на его организацию. Кроме того, здесь четко прописано, за что должен заплатить будущий бизнесмен  в процессе регистрации. Взимание иных платежей, кроме как регистрационного сбора и госпошлины за выдачу удостоверения,  не допускается.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 мая 2006 14:20

Злостных неплательщиков выселяют из квартир

30 мая 2006 14:04

Нет рекламе табака!

30 мая 2006 14:02

У стражей правопорядка тоже бывают конкурсы по профессии