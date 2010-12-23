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Проект указа по предотвращению выплаты зарплат в конвертах разработан в Беларуси

23 декабря 2010 07:45
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Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, факт подобных выплат выявить не так просто.

Дело в том, что по действующему законодательству, даже если работник сообщит, что он получает зарплату в конверте, ему необходимо будет заплатить с нее подоходный налог. Это, естественно, сдерживает обращения людей в налоговые органы.

Новым указом этот момент урегулирован: наемный работник будет полностью освобождаться от необходимости каких-либо выплат — все ляжет на плечи нанимателя. Он также будет нести и административную ответственность.

Проект указа прошел все согласования и направлен на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

# общество # Образование

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