Проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа» – Каранкевич рассказал основные направления

За ближайшие 5 лет сделать туризм национальным проектом и реализовать его экономический потенциал по максимуму! Александр Лукашенко провел сегодня, 18 августа, совещание с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым вопросом в повестке стало развитие одного из важных направлений экономики – национального туризма. Совмин предложил передать функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму, а также переподчинить его правительству. Указ по этому вопросу Президент на момент начала совещания не подписал: прежде глава государства решил поинтересоваться мнением широкого круга специалистов: что сейчас мешает действующему регулятору эффективно управлять отраслью и что изменится с принятием нового документа?

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Основные направления, предусматривающие указом, это реструктуризация долговых обязательств с целью их в дальнейшем эффективного использования в части увеличения объемов производства, сбалансированности финансовых потоков и управления этими долговыми обязательствами уже в последующем. Также реализацию инвестиционных проектов, которые находятся в высокой степени готовности. Опять же, это импортозамещающие проекты, которые должны уже дать отдачу, начиная уже с 2026 года.

Один из вопросов журналистов, адресованный новому руководителю «АМКОДОРа», касался трудового коллектива предприятия – не будет ли сокращения штата сотрудников или снижения зарплат? Александр Ефимов заверил, что переживать на этот счет не стоит. Холдинг нацелен на увеличение объемов производства – к 2030 году не менее чем в два раза по отношению к текущему году.