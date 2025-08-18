Проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа» – Каранкевич рассказал основные направления
За ближайшие 5 лет сделать туризм национальным проектом и реализовать его экономический потенциал по максимуму! Александр Лукашенко провел сегодня, 18 августа, совещание с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым вопросом в повестке стало развитие одного из важных направлений экономики – национального туризма. Совмин предложил передать функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму, а также переподчинить его правительству. Указ по этому вопросу Президент на момент начала совещания не подписал: прежде глава государства решил поинтересоваться мнением широкого круга специалистов: что сейчас мешает действующему регулятору эффективно управлять отраслью и что изменится с принятием нового документа?
Нужно сделать туризм национальным проектом! Лукашенко провёл совещание с руководством Совета Министров.
Проблемы «АМКОДОРа» стали вторым пунктом повестки совещания. Александр Лукашенко неоднократно обращал на них внимание. По этому вопросу правительство также подготовило проект указа, обеспечивающий решение кризисной ситуации.
Лукашенко представлен проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа».
По итогам совещания стало известно, что проект указа концептуально поддержан Президентом и отправлен на оперативную доработку. Подробностями с журналистами поделился Виктор Каранкевич – заместитель премьер-министра Беларуси.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Основные направления, предусматривающие указом, это реструктуризация долговых обязательств с целью их в дальнейшем эффективного использования в части увеличения объемов производства, сбалансированности финансовых потоков и управления этими долговыми обязательствами уже в последующем. Также реализацию инвестиционных проектов, которые находятся в высокой степени готовности. Опять же, это импортозамещающие проекты, которые должны уже дать отдачу, начиная уже с 2026 года.
Один из вопросов журналистов, адресованный новому руководителю «АМКОДОРа», касался трудового коллектива предприятия – не будет ли сокращения штата сотрудников или снижения зарплат? Александр Ефимов заверил, что переживать на этот счет не стоит. Холдинг нацелен на увеличение объемов производства – к 2030 году не менее чем в два раза по отношению к текущему году.