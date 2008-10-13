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Проект указа о повышении пособия по уходу за ребенком до трех лет подготовлен в Беларуси

13 октября 2008 07:04
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Документом предусматривается повысить его с 80% бюджета прожиточного минимума до 100% БПМ с января 2009 года. Об этом сегодня в Минске сообщила заместитель начальника главного управления политики занятости и народонаселения министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Татьяна Шеметовец. Напомним, что сегодня системой государственных пособий охвачено более 500 тысяч детей.

Также в Беларуси обсуждается и идея введения материнского капитала. Сейчас на уровне министерств изучается зарубежный опыт и финансовые затраты на его введение. Однако материнский капитал – лишь составная часть мер по стимулированию рождаемости, которые разрабатываются в настоящее время. Так и дородовый и послеродовый отпуск увеличат минимум на две недели, поликлиники и женские консультации планируют полностью укомплектовать квалифицированными кадрами и современной техникой.

Отметим, что в Беларуси продолжается Неделя матери. По традиции женщин чествуют в трудовых и профсоюзных коллективах, в воинских частях. На торжественных церемониях в исполкомах многодетным вручат ордена. А родители-воспитатели приёмных семей и детских домов семейного типа приглашены на приём в Совет Министров. В республике также проходят благотворительные акции. День матери Беларусь отметит завтра.
# общество

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