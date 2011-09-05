Проект указа о мерах по совершенствованию деятельности судов представлен президенту

Речь идет об изменениях в работе как судебных органов общей юрисдикции так и всей судебной системы в целом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Два комплекса вопросов. Я хотел бы услышать, как решаются вопросы, которые мы поднимали на Совещании с судьями. Там был комплекс вопросов, которые очень важны, особенно вопросов с мест, и которые приведут к более эффективной работе судов. Мы наметили, определи эти вопросы, наметили план реализации. Плюс к тому же какие вопросы еще возникают в судебной системе. У вас они на контроле, и я хотел бы услышать, как они решаются.

Напомним, 3 июня Александр Лукашенко провел большое Совещание с судьями. На нем были обозначены проблемы, которые предстоит решить в максимально сжатые сроки. В частности, повысить эффективность работы отечественных судов, улучшить материально-техническое обеспечение.

Так, предполагается вести аудио- и видеозапись на процессах, протоколы заседаний переносить на цифровые носители. Кроме этого рассматривается возможность введения института суда присяжных и новой формы порядка апелляционного пересмотра дел.

Принципиальные подходы в проекте указа о мерах по совершенствованию деятельности судов главой государства были одобрены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Сукало, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Предусмотрен целый ряд мер по упрощению судебных процедур и предусмотрено такое основание, как сокращение и изъятие из судебной юрисдикции абсолютно бесспорных гражданских дел. Целый комплекс мер по снижению судебной нагрузки, как важный фактор повышения эффективности всего белорусского правосудия.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Важные поручения даны по усилению защиты презумпции невиновности, защиты людей от необоснованного осуждения. В этом контексте есть ряд конкретных поручений, в том числе по усилению прокурорского надзора, по повышению качества предварительного расследования.

А. Лукашенко: Одна из наболевших проблем — необоснованное привлечение людей к уголовной и административной ответственности