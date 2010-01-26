Проект указа о 100% кредитовании строительства жилья рассматривают в Администрации Президента

Такое заявление сделал министр архитектуры и строительства Александр Селезнев, выступая на коллегии министерства.

Новый документ предполагает льготное кредитование строительства жилья для очередников в размере не 90, а 100% стоимости при условии, что дом будет вводиться с полной отделкой (с 1 июля 2010 года это обязательно). Вопросы отделки не нужно откладывать в долгий ящик: уже сегодня необходимо искать необходимые материалы, ведь все они достойного качества и производятся в Беларуси, добавил Александр Селезнев. Тем не менее, еще не решены вопросы со встроенной мебелью — шкафами-купе, а также напольными покрытиями.

В 2010 году планируется возвести почти 7 миллионов квадратных метров жилья — на 1,1 миллиона больше, чем в ушедшем году. Причем 80 процентов жилплощади в многоквартирных домах будет строиться для нуждающихся в улучшении жилищных условий (около 2,9 миллиона «квадратов»). В минувшем году этот показатель выполнялся успешно: удельный вес «очередных» квартир в городах превысил запланированный на 5% и составил почти 83%. Министр заверил, что у строительной отрасли есть «все условия, чтобы обеспечить выполнение основных показателей». Основания для оптимизма имеются — в 2009 году мы построили 100,8% от запланированного, отмечает «Народная газета».