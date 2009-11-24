Проект СТВ «Жаркая осень 39-го» появился на пиратских дисках

Презентация документального фильма «Жаркая осень 39-го» - на канале СТВ 16 сентября. Спустя 2 месяца - «серый» дебют на прилавках столичных магазинов

Геннадий Солдатов, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

- Лестно, что пираты заинтересовались продукцией нашего канала, значит, у этого фильма есть прокатный успех, с другой стороны – обидно, что так нагло воруют творческий труд.

Чтобы собрать фактуру, встретится с очевидцами, разыграть настоящий спектакль с батальными сценами, творческая группа СТВ исколесила всю Беларусь. Постановочные взрывы и стрельбу не отличишь от черно-белой натуры.

В центре сюжета – события накануне Великой отечественной войны. Раскрываются тайные комбинации в международной политике и подоплека воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 39-ом году. И вот недавно исторический фильм беспощадно скопировали и растиражировали. Кто оказал медвежью услугу телеканалу и как собственность Столичного телевидения стала достоянием российских видеопиратов?

В ногах правда есть. Дойдем до истины. Вот диск, вот чек. Только устроив очную ставку с хозяином видеоточки, мы сможем прояснить ситуацию.

Мы действовали по наводке. Но чтобы не вызвать подозрения, решили пойти обходными путями. С вопросом, есть ли вообще в отечественном прокате белорусский видеопродукт, мы обошли все прилавки выставки.

Оказалось в продаже ничего нет. Однако, утверждать, что ничего нет по обложке, не вставляя диск в проигрыватель, ошибочно.

Это хозяин магазинчика, где была приобретена «Жаркая осень 39-го». Предпринимательское чутье не подвело, Роман Абрамович сразу заподозрил неладное.

Хозяин видеолотка не отпирался. Диск - с его прилавка. Это подтверждает и чек. Однако, крайней, по его мнению все равно оказалась Россия.

Мы попытались выйти на фирму-производителя. Неизвестно, существует ли она вообще. По крайне мере, мы несколько раз набирали указанный питерский номер. Но с завидным постоянством слышали в ответ одно и тоже: Куда вы звоните? Вы неправильно номер набираете.

В Национальном центре интеллектуальной собственности нас проконсультировали: наша компания в праве обратиться в суд. Закон на ее стороне. Ведь лицензии или какого-либо другого разрешения на право использования медеопродукта Столичного телевидения руководством канала дано не было. Потому права однозначно нарушены.

Сергей Шебеко, начальник отдела авторских и смежных прав управления права и международных договоров национального центра интеллектуальной собственности

- Если экземпляр произведения изготовлен незаконно, на любой стадии, он считается контрафактным, какие бы доводы не приводились в защиту. Поэтому и изготовитель, и распространитель могут нести ответственность.

Возникает и другой вопрос. Как фильм, который шел в белорусском эфире, попал на российские диски. Техническая служба невооруженным глазом нашла сразу несколько отличий оригинала от подделки.

Или ТВ-тюнер, или с камеры, скорее с ТВ-тюнера, потому что компрессия видна и качество не очень.

Телекомпания будет отстаивать интересы в суде. Сейчас ситуацию изучают юристы. Сколько дисков продано, узнать вряд ли удастся. Однако, понятно что в условиях кинорынка наша продукция оказалась явно конкурентноспособной. Если же пиратские аппетиты и дальше будут расти такими темпами, то вскоре проекты СТВ постигнет судьба голливудских блокбастеров: их воруют и тиражируют еще до выхода в прокат.

Смотрите проект «Жаркая осень 39-го» на сайте СТВ.