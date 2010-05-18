Проект стратегии североатлантического альянса на период до 2020 года был представлен в Брюсселе

Сенсации не случилось, в связи с отсутствием единственной «прямой и явной угрозы» группа уже названая «натовскими мудрецами» порекомендовала НАТО приготовиться защищаться сразу и ото всех и от всего.

Мадлен Олбрайт, глава независимой комиссии по разработке стратегии НАТО:

– В следующие 10 лет альянс столкнется с принципиально новыми угрозами разнообразными как по географическому принципу, так и по технологической составляющей. Это будут действия экстремистов, угрозы связанные с распространением ядерных материалов и киберпреступления различного рода. Так как ждать можно чего угодно – альянс должен стать мобильнее.

Помимо прочего, отметили мудрецы, стоит подумать о переходе от танковой непобедимой армады времен холодной войны к оснащенным по последнему слову техники и технологии ударным группам и коллективной ПРО. От затяжных конфликтов во имя всеобщего блага, к точечным операциям по директивной защите членов структуры. Окончательную версию документа планируется утвердить в ноябре. Впрочем, и сейчас уже понятно: их бронепоезд с запасного пути убирать не собираются.