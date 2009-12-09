Проект бюджета Беларуси в числе главных вопросов, которые рассмотрят белорусские депутаты

Этот документ подготовлен на основе базового прогноза социально-экономического развития страны и уже несколько раз обсуждался на уровне правительства и Президента.Состоялось и так называемое нулевое чтение в Парламенте. Бюджет 2010 сохранит социальную направленность: более 60% расходов будет направлено в эту сферу. Ранее министр финансов Беларуси Андрей Харковец назвал его «осторожным». Это значит, что бюджетные обязательства станут шире только с увеличением доходов и темпов экономического роста. Согласно проекту ставка НДС возрастет с 18% до 20%. Сразу в двух чтениях депутаты рассмотрят поправки в закон о государственной дактилоскопической регистрации. Процедура коснется всех военнообязанных лиц. Это около 2,5 миллионов человек, большинство из которых — мужчины в возрасте от 20 до 55 лет. Как ожидается, представлять законопроект в парламенте будет министр внутренних дел Анатолий Кулешов.