Проект амнистии к 65-летию Победы подготовил Верховный суд Республики Беларусь

Он коснется, в первую очередь, участников боевых действий, женщин, инвалидов, несовершеннолетних, которые осуждены за преступления не представляющие общественной опасности.

На свободу смогут выйти и те, кто виновен в менее тяжких преступлениях, отбыл не менее четверти срока и компенсировал причиненный ущерб.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:

Амнистия коснется двух категорий лиц: тех, которые совершили преступления, не представляющие повышенную общественную опасность, и тех, кто совершил менее тяжкие преступления. Поскольку в структуре преступности и судимости такие преступления составляют 90%, то, естественно, амнистия коснется большого круга лиц.

Предусматривается также сокращения наказания на 1 год в отношении целой категории лиц. Но это пока в проекте. Окончательное решение определят Глава государства и Парламент.

Верховный суд Беларуси намерен также упростить процедуры по делам частного обвинения. На таком уровне этот вопрос ещё не поднимался ни в одной стране постсоветского пространства. Таким образом, гражданин сможет самостоятельно обратиться в суд с заявлением уголовного преследования другого лица и выступить в роли обвинителя. Перед началом процесса правоохранители проведут проверку.

К слову, в год дел об оскорблениях бывает более 15 тысяч. Но до суда их доводит только тысяча граждан.