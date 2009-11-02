Продюсер «Властелина колец» снимет фильм о пророке Мухаммеде

Барри Осборн, работавший над такими известными картинами, как «Властелин колец» и «Матрица», станет продюсером фильма о пророке Мухаммеде.

Бюджет англоязычной картины, съемки которой запланированы на 2011 год, оценивается в 150 миллионов долларов, информирует Lenta.ru. Сам Осборн охарактеризовал фильм как «интернациональный эпический проект, призванный разрушить культурные и религиозные барьеры».

«Он поможет людям лучше понять истинную природу и смысл ислама», - сказал продюсер. Предполагается, что в фильме пророк не будет изображен в строгом соответствии с исламскими традициями.

Представители Alnoor Holdings уверены, что им удастся привлечь в картину всемирно известных актеров, соответствующие переговоры уже ведутся с агентствами и крупными американскими и британскими студиями.

Когда зрители смогу увидеть фильм о пророке Мухаммеде, пока не уточняется.