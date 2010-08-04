Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

«Не мужское это дело», — твердили Александру друзья. Но за бизнес он взялся твердой хваткой, по-мужски. Стежок за стежком — так и пришла первая прибыль. Сегодня у его вышивальной студии в Минске конкурентов нет.

Александр Метелкин, частный предприниматель:

Мы всегда работаем по девизу «Клиент всегда прав».

В чем сложности? — обычно клиенты приходят к нам даже не с просьбой, а с требованием, например: «Заказ должен быть готов завтра к 10». Мало кто соглашается на таких жестких условиях работать. Но мы так работаем всегда.

А скорости здесь неземные. В современной мануфактуре последнее слово — за техникой. Пяльцами руководит компьютер. 800 стежков в минуту — не предел. Здесь горят не сроки, а работа.

Александр нашел свою нишу в бизнесе. Главная задача на сегодня — удачно ее заполнить. И он заполняет. И заполняет качественно.

В бизнесе главное — не только качество, но и скорость. В гербе Республики Беларусь 90 тысяч стежков (см. видео к сюжету — ред.). Здесь его вышивают за 2 часа. Чтобы вышить герб вручную, понадобилось бы не менее нескольких недель.

Через эти иглы прошли тысячи платьев, скатертей и шевронов. Менялась палитра ниток и вместе с ней менялись клиенты. Теперь у Александра серьезные заказчики. В базе данных все известные белорусские бренды, в том числе и нашей телекомпании. Для успешного бизнеса нужно знать все тонкости своего тонкого дела.

Александр Метелкин:

Если ты неправильно задашь в программе стежок, ткань будет стягиваться в одном месте и расширяться — в другом. Вышивка может получиться перекошенной, пойти наперекосяк, и мы получим не то, что хотели бы.

Работа здесь спорится в споре. И часто — за семейным столом. У Александра бизнес-партнеры надежнее некуда — супруга, сын и дочь. У этого есть свои плюсы — вся прибыль в семью. Но есть и минус...

Алла Остапкевич, мастер компьютерной вышивки:

С семьей тяжело работать. Если нанятый работник поработал, ушел и забыл. И мы о нем забыли до следующего утра. А когда работают свои, то всё уже остается в семье.

Алеша, параллельно с учебой в университете, уже давно постиг азы малого бизнеса в большом городе. В свои 22 он уже знает цену деньгам. В голове уже разработан свой бизнес-план.

Алексей Метелкин, программист:

В дальнейшем я хотел бы нанять программиста вместо себя и уже здесь переходить повыше. В этой фирме.

А вот эта машина заменит сразу 5. Удивляет она не только габаритами. За удовольствие пришлось дорого заплатить. С кредитом в 120 миллионов помогли местные власти.

Александр Метелкин:

Мы получили кредит под 12% годовых на то время. Сейчас он меньше — 11,5%. То есть ставка рефинансирования снижается. И нам дали этот кредит на два года.

***

Кредит помог и семье Вилисовых. 100 миллионов рублей предприниматели решили потратить на коллагеновую установку. И не прогадали. На сегодняона единственная в городе. А вернуть молодость мечтают все.

Станислав Вилисов:

Приятно, что помог Мингорисполком. То есть за счет средств, которые выделяет Мингорисполком для малых и средних предприятий по программе для закупки основных средств, мы взяли кредит для покупки этой установки.

В этой семье планерки тоже проходят в домашней обстановке. Студия красоты начиналась с маленькой парикмахерской на два места. Сегодня сюда не зарастает народная тропа. Свой маленький бизнес Станислав отдал в надежные руки. Руки супруги.

Юлия Вилисова, частный предприниматель:

Если бизнес отдаешь управляющему, то бизнес почему-то начинает чахнуть. Потому что никто не будет руководить так, как руководишь ты сам, и ни у какого наемного работника не возникнет таких идей, которые возникают у хозяина. Из нашего опыта получается так. Только когда берешь бизнес в свои руки и держишь, бизнес приносит деньги. Как только отпускаешь — всё становится вялотекущим и приносит меньше доходов.

Воспитывая троих детей, Юлия успевает вести дела сразу в нескольких салонах. Как настоящая бизнес-леди, она грамотно распределяет финансы и делает ставки. На красоту. Они всегда беспроигрышны.

Бизнес идет в ногу со временем. Вот, допустим, такой тестер вы не найдете нигде в столице (см. видео. к сюжету — ред.). С его помощью вы сможете узнать, сколько максимально минут вы можете провести под воздействием ультрафиолетовых лучей в солярии.

Чтобы удержаться на плаву, нужно уметь ловить волну. Юлия находится на ее гребне уже несколько лет. На это есть свои женские хитрости.

Юлия Вилисова:

Нашу парикмахерскую давно можно было привести в статус салона и ждать пять клиентов в день, которые принесут тебе большие деньги. Но мы пошли другим путем. На сегодня мы предлагаем самые современные услуги профессионалов. У нас работают мастера 5-6 разрядов, но при этом у нас достаточно низкая ценовая политика.

Покой ей только снится. Она забыла смысл слова «отпуск». Ради успеха Юлия готова на любые жертвы.

Юлия Вилисова:

В сезон я всегда без маникюра и педикюра. Приходится идти куда-нибудь в другое место, чтобы дать работать своим работникам и чтобы к нам попало большее количество желающих, тем, кто привык у нас обслуживаться.

«Сапожник без сапог» в первую очередь требует от подчиненных приятно выглядеть. Результат — на лицо.

Анастасия Вайтехович, мастер по маникюру и педикюру:

Она очень хорошо умеет сплотить коллектив. К каждой девочке она относится, как к подружке.

Книга замечаний и предложений здесь не прячется, как обычно, на полке, а лежит на самом видном месте. Юлия ждет критики, но получает лишь комплименты. Дефектолог по образованию, она нетерпима к дефектам.

Юлия Вилисова:

Если у человека не идет бизнес, в этом всегда виноват сам хозяин. Это он в первую очередь делает что-то неправильно. Пока он не разберется, что он делает не так, бизнес в гору не пойдет.