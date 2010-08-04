Прямой эфир

Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

04 августа 2010 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Не мужское это дело», — твердили Александру друзья. Но за бизнес он взялся твердой хваткой, по-мужски. Стежок за стежком — так и пришла первая прибыль. Сегодня у его вышивальной студии в Минске конкурентов нет.

Александр Метелкин, частный предприниматель:
Мы всегда работаем по девизу «Клиент всегда прав».

В чем сложности? — обычно клиенты приходят к нам даже не с просьбой, а с требованием, например: «Заказ должен быть готов завтра к 10». Мало кто соглашается на таких жестких условиях работать. Но мы так работаем всегда.

А скорости здесь неземные. В современной мануфактуре последнее слово — за техникой. Пяльцами руководит компьютер. 800 стежков в минуту — не предел. Здесь горят не сроки, а работа.

Фото. Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

Александр нашел свою нишу в бизнесе. Главная задача на сегодня — удачно ее заполнить. И он заполняет. И заполняет качественно.

В бизнесе главное — не только качество, но и скорость. В гербе Республики Беларусь 90 тысяч стежков (см. видео к сюжету — ред.). Здесь его вышивают за 2 часа. Чтобы вышить герб вручную, понадобилось бы не менее нескольких недель.

Фото. Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

Фото. Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

Через эти иглы прошли тысячи платьев, скатертей и шевронов. Менялась палитра ниток и вместе с ней менялись клиенты. Теперь у Александра серьезные заказчики. В базе данных все известные белорусские бренды, в том числе и нашей телекомпании. Для успешного бизнеса нужно знать все тонкости своего тонкого дела.

Фото. Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

Александр Метелкин:
Если ты неправильно задашь в программе стежок, ткань будет стягиваться в одном месте и расширяться — в другом. Вышивка может получиться перекошенной, пойти наперекосяк, и мы получим не то, что хотели бы.

Работа здесь спорится в споре. И часто — за семейным столом. У Александра бизнес-партнеры надежнее некуда — супруга, сын и дочь. У этого есть свои плюсы — вся прибыль в семью. Но есть и минус...

Алла Остапкевич, мастер компьютерной вышивки:
С семьей тяжело работать. Если нанятый работник поработал, ушел и забыл. И мы о нем забыли до следующего утра. А когда работают свои, то всё уже остается в семье.

Алеша, параллельно с учебой в университете, уже давно постиг азы малого бизнеса в большом городе. В свои 22 он уже знает цену деньгам. В голове уже разработан свой бизнес-план.

Алексей Метелкин, программист:
В дальнейшем я хотел бы нанять программиста вместо себя и уже здесь переходить повыше. В этой фирме.

А вот эта машина заменит сразу 5. Удивляет она не только габаритами. За удовольствие пришлось дорого заплатить. С кредитом в 120 миллионов помогли местные власти.

Фото. Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

Александр Метелкин:
Мы получили кредит под 12% годовых на то время. Сейчас он меньше — 11,5%. То есть ставка рефинансирования снижается. И нам дали этот кредит на два года.

***
Кредит помог и семье Вилисовых. 100 миллионов рублей предприниматели решили потратить на коллагеновую установку. И не прогадали. На сегодняона единственная в городе. А вернуть молодость мечтают все.

Станислав Вилисов:
Приятно, что помог Мингорисполком. То есть за счет средств, которые выделяет Мингорисполком для малых и средних предприятий по программе для закупки основных средств, мы взяли кредит для покупки этой установки.

В этой семье планерки тоже проходят в домашней обстановке. Студия красоты начиналась с маленькой парикмахерской на два места. Сегодня сюда не зарастает народная тропа. Свой маленький бизнес Станислав отдал в надежные руки. Руки супруги.

Фото. Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

Юлия Вилисова, частный предприниматель:
Если бизнес отдаешь управляющему, то бизнес почему-то начинает чахнуть. Потому что никто не будет руководить так, как руководишь ты сам, и ни у какого наемного работника не возникнет таких идей, которые возникают у хозяина. Из нашего опыта получается так. Только когда берешь бизнес в свои руки и держишь, бизнес приносит деньги. Как только отпускаешь — всё становится вялотекущим и приносит меньше доходов.

Воспитывая троих детей, Юлия успевает вести дела сразу в нескольких салонах. Как настоящая бизнес-леди, она грамотно распределяет финансы и делает ставки. На красоту. Они всегда беспроигрышны.

Бизнес идет в ногу со временем. Вот, допустим, такой тестер вы не найдете нигде в столице (см. видео. к сюжету — ред.). С его помощью вы сможете узнать, сколько максимально минут вы можете провести под воздействием ультрафиолетовых лучей в солярии.

Фото. Продвинутые частные предприниматели из Минска раскрывают секреты своего успеха

Чтобы удержаться на плаву, нужно уметь ловить волну. Юлия находится на ее гребне уже несколько лет. На это есть свои женские хитрости.

Юлия Вилисова:
Нашу парикмахерскую давно можно было привести в статус салона и ждать пять клиентов в день, которые принесут тебе большие деньги. Но мы пошли другим путем. На сегодня мы предлагаем самые современные услуги профессионалов. У нас работают мастера 5-6 разрядов, но при этом у нас достаточно низкая ценовая политика.

Покой ей только снится. Она забыла смысл слова «отпуск». Ради успеха Юлия готова на любые жертвы.

Юлия Вилисова:
В сезон я всегда без маникюра и педикюра. Приходится идти куда-нибудь в другое место, чтобы дать работать своим работникам и чтобы к нам попало большее количество желающих, тем, кто привык у нас обслуживаться.

«Сапожник без сапог» в первую очередь требует от подчиненных приятно выглядеть. Результат — на лицо.

Анастасия Вайтехович, мастер по маникюру и педикюру:
Она очень хорошо умеет сплотить коллектив. К каждой девочке она относится, как к подружке.

Книга замечаний и предложений здесь не прячется, как обычно, на полке, а лежит на самом видном месте. Юлия ждет критики, но получает лишь комплименты. Дефектолог по образованию, она нетерпима к дефектам.

Юлия Вилисова:
Если у человека не идет бизнес, в этом всегда виноват сам хозяин. Это он в первую очередь делает что-то неправильно. Пока он не разберется, что он делает не так, бизнес в гору не пойдет.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
04 августа 2010 11:09

Индивидуальные предприниматели в Минске. Как избежать финансовых рисков и не стать банкротом

04 августа 2010 11:05

К концу 2010 года посмотреть 3D-фильмы можно будет уже в трех минских кинотеатрах

04 августа 2010 10:33

В Верхнем городе Минска ограничили движение автомобилей