Продукты питания, одежда и обувь: Беларусь поставила гуманитарную помощь Сирии

Новости Беларуси. 25 тонн гуманитарной помощи получила Сирия от Беларуси. Это продукты питания, одежда и обувь для пострадавших от длительного военного конфликта в этой республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарную помощь разделят между тремя провинциями. Продукты и одежду, в частности, получат детские дома и церкви. По словам посла Беларуси в Сирии Александра Пономарева, в дальнейшем наша страна намерена продолжать подобные миссии.

Отметим, ситуация в арабской республике по-прежнему напряженная. Последний крупный теракт поразил провинцию Дэйр-Эз-Зор в минувшую пятницу. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 35 мирных граждан.