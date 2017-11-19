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Продукты питания, одежда и обувь: Беларусь поставила гуманитарную помощь Сирии

19 ноября 2017 11:19
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Новости Беларуси. 25 тонн гуманитарной помощи получила Сирия от Беларуси. Это продукты питания, одежда и обувь для пострадавших от длительного военного конфликта в этой республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарную помощь разделят между тремя провинциями. Продукты и одежду, в частности, получат детские дома и церкви. По словам посла Беларуси в Сирии Александра Пономарева, в дальнейшем наша страна намерена продолжать подобные миссии.

Отметим, ситуация в арабской республике по-прежнему напряженная. Последний крупный теракт поразил провинцию Дэйр-Эз-Зор в минувшую пятницу. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 35 мирных граждан.

# общество # Война в Сирии

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