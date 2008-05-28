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Продукты питания будут тестировать

28 мая 2008 13:46
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В Беларуси создана дегустационная комиссия, которая займется проверкой качества отечественной и завозимой в республику продукции.

Сейчас на базе научно-практического центра Академии наук и института мясо-молочной промышленности, создается испытательный комплекс, который начнет работать в следующем году. Однако, уже сегодня здесь исследуют импортные продукты на содержание генно-модифицированных добавок.

Кроме того, в лаборатории центра проверяют вкусовые, биологические и физические свойства продуктов, определяют качество сырья, из которого они произведены, а также сертифицируют их. Сегодня в Беларуси также исследуется вопрос о создании Института питания.

# общество

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